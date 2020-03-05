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Arpa çuvallarının altından 4,5 kilo eroin çıktı

İHA

Van'ın Edremit ilçesinde arpa çuvallarının altına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.

Arpa çuvallarının altından 4,5 kilo eroin çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde arpa çuvallarının altına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Sokak'ta bir ikamet ve müştemilatındaki kömürlükte arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, kömürlükteki plastik kasa içerisinde bulunan arpa çuvalların altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 9 paket halinde toplam 4 kilo 506 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan ikamet sahibi Ö.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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