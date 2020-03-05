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YİBO öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

İHA

Van'ın Gürpınar ilçesinde Güzelsu YİBO öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

YİBO öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van’ın Gürpınar ilçesinde Güzelsu YİBO öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
TSK’nın 27 Şubat tarihinden itibaren Suriye’de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na bir destek de Vanlı öğrencilerden geldi. Harekata destek veren öğrenciler kareografi oluşturdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, okulda her ay düzenli olarak ‘değerler eğitimi’ verildiğini ifade ederek, “Değerler eğitiminin bu ayki konusu ‘Vatan Sevgisi’ idi. Bu anlamda bizler de vatan sevgisini öğrencilerimize kavratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlikte öğrencilerimiz Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimize destek vermek için kareografi oluşturdu. Öğrencilerimiz etkinlikte ‘Güzel vatanıma, al bayrağıma, vatanı için mücadele eden Mehmetçiklere, al bayrağın dalgalandığı her yeri sevgisiyle besleyen tüm milletimize selam olsun’ dedi. Ben de tüm öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesaplarından öğrencilerin etkinliğini paylaşarak kendilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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