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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Öğrenciler, sağlıklı yaşam için her gün 5 dakika spor yapıyor

DHA

VAN'ın Edremit ilçesindeki bir kolejde eğitim gören 900 öğrenci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) geliştirdiği proje kapsamında haftanın 5 günü sınıflarda 5 dakika süreyle egzersiz yapıyor.

(Görüntülü) Öğrenciler, sağlıklı yaşam için her gün 5 dakika spor yapıyor

VAN'ın Edremit ilçesindeki bir kolejde eğitim gören 900 öğrenci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) geliştirdiği proje kapsamında haftanın 5 günü sınıflarda 5 dakika süreyle egzersiz yapıyor.
Edremit ilçesindeki Özel Hürriyet Koleji'nde eğitim gören 900 öğrenci, 'Sağlıklı Yaşam için Spor yapıyoruz" etkinliği kapsamında, haftanın 5 günü aynı saatte sınıflarda 5 dakika süreyle egzersiz yapıyor. YYÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şehmuz Kaplan'ın geliştirdiği projeyi olumlu bulan kolej yöneticileri, okulda eğitim gören tüm öğrencilere hafta içi her gün 5 dakika süreyle spor yaptırmaya başladı. Bir ay önce başlatılan etkinlikte öğretmen ve öğrenciler spor antrenörleri eşliğinde, aynı anda tüm sınıflarda spor yapıyor. 
DİLEĞİMİZ, TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN OKULLARDA BU SPORUN YAPILMASI
YYÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şehmuz Kaplan, kendilerine gelen hastalar arasında, çocuk hastaların da olduğunu görünce böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Doç. Dr. Kaplan, "Çocuklarda duruş bozukluklarının gittikçe artan bir sıklıkta olduğunu gördük. Çünkü daha önce okullarda eğitim sabahtan öğlene kadar iken, şu an birçok okul günde 8 saat eğitim veriyor. Dolayısıyla sürekli sandalyede, masada oturan öğrencilerde bazı postür kaslarında kısalmalar ve zayıflıklar oluşuyor ve bu durum sonrasında da ağrılara sebep oluyor. Böyle bir projeyi Hürriyet Koleji yönetimi ile paylaşınca onlar da çok sevindiler ve destek verdiler. Şu an kolejde eğitim gören ilk, orta ve lise seviyesindeki öğrenciler haftanın 5 günü, 5 dakikalarını postür düzeltici egzersize ayırıyorlar. Okuldaki tüm öğrenciler aynı anda öğretmenleri eşliğinde bu egzersizi yapıyorlar. Eğer düzenli devam ederlerse, hedefimiz tüm öğrencilerin postürlerinde gözle görülür şekilde düzelme sağlamak. Nihai hedefimiz ve ümidimiz ise tüm Türkiye'de öğrencilerin böyle bir programa dahil olmaları" dedi.
DURUŞ BOZUKLUKLARI ZAMANLA DÜZELİYOR
Van'da bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Doç.Dr. Kaplan, bu vesileyle çocuklara sporu da sevdirdiklerini ifade ederek, "Öğrenciler çok memnunlar. Yıllar içerisinde, aylar içerisinde faydasını gördükçe daha da memnun kalacaklar. Çünkü gözle görülür postürleri bu egzersizler sayesinde sağlanacak. Sürekli sırt çantası taşıyan veya tek tarafta çanta taşıyan çocukların, bir omuzları daha aşağıda kalıyor. Yine sürekli masa başında, sandalyede ders çalıştıkları için kifoz dediğimiz kamburluk olarak bilinen hastalıklar oluşuyor. Duruşları bozulduğu için boyun kaslarına aşırı yük bindiğinden çocuklarda bu yaşlarda baş ağrısı şikayetleri oluşuyor. Bu sporu sürekli yaptıkça bu şikayetlerin hepsi düzelecek" diye konuştu.
GÜNDE 5 DAKİKA SÜREYLE AYNI ANDA SPOR YAPIYORLAR
Hürriyet Koleji Genel Müdürü Ramazan Yavuz ise, öğrencilerin zihinlerini geliştirecek çalışmaları sık sık yaptıklarını, ancak ilk kez tüm öğrencilerin aynı anda spor yapma etkinliğini de yaptıkları ifade ederek, "Şehmuz hocamla yapmış olduğumuz istişare sonucunda böyle bir programın bütün okulda uygulanabilirliğini görünce biz de yönetim olarak birlikte karar verdik. Ondan sonra uygulamaya başladık. Yaklaşık bir aydır çalışma yapıyoruz. Öğrenciler ilk başlarda 'yapabilir miyiz, yapamaz mıyız' içerisine girdiler. Ama şu anda uygulama birlikteliği sağladık. İlk, orta ve lisede günün 5 dakikasını hep birlikte aynı anda bu egzersizleri yapıyorlar. Sadece çocuklar değil, öğretmenler de bunu yapıyor. Sporla ilgili çekilen videolar her sınıfın akıllı tahtasına yüklenmiş ve burada öğretmenleriyle birlikte takip edip, spor yapıyorlar. Çok fazla zaman almaması da çocukların ilgisini çekiyor. Bu da bizim için olumlu yansıma. Daha önce baş ağrısı şikayetiyle gelen çocuklar, şimdi artık bu şikayetlerle bize gelmiyor" dedi.
KASLARIMIZIN UZAMASI İÇİN EGZERSİZ YAPIYORUZ
Öğrenciler, diğer okullara örnek olmak için egzersiz yaptıklarını dile getirerek, "Bu egzersizleri yapmamızın amacı günde 8 saat boyunca ders çalışırken ve sırt çantamızı belimizde taşırken kaslarımız kısalıyor. Biz kaslarımızın uzaması için bu egzersizleri yapıyoruz. Çok da sağlıklı oluyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van
2020-03-05 10:08:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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