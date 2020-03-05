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(Görüntülü) Erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı

DHA

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kat tamamen yanarken, dükkanlarda büyük zarar oluştu.

(Görüntülü) Erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kat tamamen yanarken, dükkanlarda büyük zarar oluştu.
Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin ikinci katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede, tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iş merkezindeki dükkanlar, büyük zarar gördü.
İş merkezinde dükkanı bulanan Savaş Uzun (30), yangının çıktığını haber alır almaz hemen geldiğini belirterek, "Telaş içerisinde evden çıkıp, iş yerime geldim. Buraya geldiğimde yangın her yeri sarmıştı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyordu. Binanın tamamı iş yeri ve esnaftan oluşuyor. Yangın saat 05.00 sıralarında olduğu için yaralanma veya can kaybı çok şükür yok. Fakat binada çok büyük zarar meydana geldi. Binanın ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede binanın diğer katlarına sıçradı. Binanın 3 katı tamamen yanarken, 6 dükkanda büyük zarar meydana geldi" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Van
2020-03-05 11:24:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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