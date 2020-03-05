Van Büyükşehir Belediyesi Ahi ailesine yardımda bulundu

Van’da kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartılan Ali Ahi ve 4 çocuğuna Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi kirasını ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından oturdukları evden çıkarılan Ahi ailesini misafirhanesine yerleştirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da aileye yeni bir ev arayışına başlandı. Uygun evin bulunmasının ardından ise aile yeni evine yerleştirilecek. Bazı haber sitelerinde çıkan haberlerde Valilik ve Belediye tarafından aileye hiçbir yardımda bulunulmadığı bilgisinin aksine, aileye Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 Kasım ayında bin 500 lira kira yardımı, 6 ay boyunca ise 250 liralık sosyal kart yardımında bulunulmuştu.

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