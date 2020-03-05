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Van TSO ile KOSGEB arasında işbirliği protokolü

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü arasında "Mentörlük İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Van TSO ile KOSGEB arasında işbirliği protokolü

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü arasında “Mentörlük İşbirliği Protokolü” imzalandı.
Protokol kapsamında orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve KOSGEB tarafından İleri Girişimci Destek Programı kapsamında desteklenen işletmelere mentörlük verilmesi amaçlanıyor. Van TSO Miyazaki Salonu’nda gerçekleştirilen işbirliği protokolü Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük tarafından imzalandı. Yapılan protokolün ardından konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, işbirliğinin tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.
Van TSO ile işbirliklerinin 22 yıllık kardeşlik hukukuna dayandığını belirten KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, “KOSGEB ile Van TSO bu kentin ekonomisi adına çok önemli birer paydaş kuruluşlardır. 1998 yılında dönemin Sanayi Bakanı Vanlı hemşerimiz Yalım Erez’in teveccühleri ile kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne dek hükümetimizin KOBİ’lere verdiği destekler ve hizmetler sunarak bölgedeki KOBİ’lerin önemli destekcisi ve hamisi haline gelmiştir” dedi.

“Van TSO ile birçok işbirliği yaptık”
KOBİ’lerin en önemli meslek kuruluşlarından bir tanesinin Van Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu ifade eden Yörük, “Bu bağlamda ortak amaçlarımızın en önde gelen hedefi, ilimizdeki KOBİ’lerimizi, girişimcilerimizi yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi yapıya ulaştırarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmalıdır. Bu çerçevede KOSGEB Van Müdürlüğü’nün kurulduğu 1998 yılından bugüne dek Van TSO ile birlikte birçok çalışma ve işbirliği gerçekleştirilmiştir” dedi.
İl Müdürü Yörük Van TSO ile bugüne kadar yapılan ortak çalışmaları şöyle sıraladı: “Van OSB’nin kuruluşunda yer alan yatırımcılarımıza, Van Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yatırımcılarımıza ön fizibilite hazırlanması çalışmaları. Van TSO önderliğinde düzenlenen Van Asya İpekyolu Fuarı’nda yer alan KOBİ’lerimize katılım desteklerinin sağlanması. Van OSB’nin kuruluşu yapıldığı dönemden günümüze ilimizdeki yatırımcıların imalat, sanayi, teşviki amacıyla KOSGEB ve Van TSO işbirliğinde yurt içi ve yurt dışı iş gezisi programların yapılması. KOBİ’lerimizin ETicaret imkanlarına kavuşması, internet hizmetlerine erişebilmesi teminen 2001 yılında Van TSO bünyesinde internet kıraathanesinin (ofisinin) kurulması. İlimizde yaşanan deprem felaketinde büyük bir işbirliği ve gayret ile ilimizde durma noktasına gelen ekonomimizin canlandırılması amacıyla Van ili acil destek kredisi çalışmaları başlatılmıştır. İşbirliği kapsamında Van TSO yerleşkesi içerisinde konteynerlerde mobil hizmet noktaları ile 6100 işletmeye 368.000.000 lira 0 (sıfır) faizli kredi imkanı sağlanması. KOBİ’lerimizin KOSGEB destek ve hizmetlerinde daha rahat erişebilmesini sağlamak amacıyla Van TSO bünyesinde KOSGEB temsilciliğinin açılması. İlimizde girişimci havuzunun genişlemesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve daha fazla girişimcimizin olması adına önemli bir hizmet olan, uygulamalı girişimcilik, eğitimlerinin verilmesine Van TSO ile işbirliğinin yapılması gibi örnek birçok çalışma ve işbirliği yürütülmüştür” şeklinde konuştu.

“Van TSO’ya teşekkür ederiz
“Van TSO bu kentin ticari ve ekonomik yaşantısının önemli bir hafızasıdır” diyen Yörük, “Bu çerçevede geçmiş ekonomik tecrübelerin, günümüz ve gelecek nesil girişimcilerine aktarılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda odamız bünyesindeki basiretli, tecrübeli ve bir birinden kıymetli tacirlerimizin bilgi deneyimlerinden yararlanabilmek adına ileri girişimcilik desteği kullanacak girişimcilerimize mentörlük hizmetleri işbirliği içerisinde verilebilmesi sağlanmasıdır. Bizlere kapılarını her daim büyük özveri ve samimiyetle açan Van TSO’ya, Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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