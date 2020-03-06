İnsan ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

VAN, (DHA)VAN'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 3 ay süren çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar ve şikayetler üzerine göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 5 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2020-03-06 09:36:35
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