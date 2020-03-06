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(Özel) Nebahat anne çocuklarına kavuşmak istiyor Başkale depreminde eşini ve 4 çocuğunu toprağa veren acılı anne: “Kucağım boş kaldı, çocuklarımı çok özlüyorum”

İHA

Van'ın Başkale ilçesindeki depremde eşini ve 4 yavrusunu toprağa veren acılı anne Nebahat Furat, devlet yurdunda kalan çocuklarına kavuşacağı günü bekliyor.

(Özel) Nebahat anne çocuklarına kavuşmak istiyor Başkale depreminde eşini ve 4 çocuğunu toprağa veren acılı anne: “Kucağım boş kaldı, çocuklarımı çok özlüyorum”

Van'ın Başkale ilçesindeki depremde eşini ve 4 yavrusunu toprağa veren acılı anne Nebahat Furat, devlet yurdunda kalan çocuklarına kavuşacağı günü bekliyor.
Van'ın Başkale ilçesindeki depremde eşini ve 4 yavrusunu toprağa veren acılı anne Nebahat Furat, 7.2 büyüklüğündeki Van depreminden bu yana ayrı kaldığı 4 kızına kavuşmak istiyor. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkul, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremde 10 kişi hayatını kaybederken 65 kişinin de yaralandığı mahallelerde yaralar sarılmaya devam ediyor.
Depremin en ağır bilançosunun yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk annesi Nebahat Furat, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ancak Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınır köyleri vuran 5.9 büyüklüğündeki depreme dışarıda çamaşır asarken yakalandı. Depremde kendisi kurtulurken eşi ve 4 çocuğu ise yıkılan evlerinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremin enkazından bir dram daha çıktı
Van’da 2011 yılında meydana gelen 7.2’lik depremden bu yana Nebahat annenin diğer 4 çocuğunun maddi imkansızlıklar nedeniyle İstanbul'daki çocuk evlerine bırakıldığı öğrenildi. Başkale depreminin yaşandığı gün ailesinden 5 canı birden toprağa veren acılı annenin dramı yürekleri yaktı. Artık Van’da yaşayamayacağını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine ev sözü verdiğini hatırlatan Nebahat anne, yurtta kalan çocuklarının yeniden kendisine verilmesini istiyor.

“Van’da yaşayamam”
İHA muhabirine konuşan acılı anne Nebahat Furat, çocuklarıyla İstanbul’da yaşamak istediğini belirtti. Çocukları olmadığı için kucağının boş kaldığını ifade eden acılı anne Furat, “Şu an amcamın evindeyim. Çocuklarım ise İstanbul’dadır. İstiyorum bana İstanbul’da bir ev versinler ve çocuklarım da yanımda olsun. Çocuklarım olmadan sabredemiyorum, nefes alamıyorum. Onları çok özlüyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘sana ev vereceğim’ diye söz verdi. İstiyorum ki çocuklarım yanımda olsun. Çocuklarımın, kardeşlerimin yanında olayım. Van’da yaşayamam, çocuklarımdan dolayı artık kahroldum” dedi.

“Devletimize güveniyoruz”
Ablasının büyük bir travma geçirdiğini ifade eden Sedat Arslan ise “Bu durum çok zor gerçekten, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ablam çocuklarını özlüyor. Biz kardeşleri olarak da İstanbul’da yaşıyoruz. Ablam çocuklarıyla birlikte gözümüzün önünde olsa daha iyi olur. Ancak bizim imkanlarımız buna el vermiyor. Biliyoruz ki devletimiz bu konuda bize yardımcı olur. İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Devletimize güveniyoruz. Ablamın Van’da kimsesi yok. Biz de kardeşleri olarak İstanbul’da yaşıyoruz. Burada tek başına yapamaz, zaten psikolojik durumu da iyi değil. Yurtta kalan çocuklarına kavuşursa vefat eden çocuklarının bir nebze acısı diner” diye konuştu.

“Ablamın bir an öce tedavi olması lazım”
Ailelerinde genetik bir hastalık olan huntington (nörodejeneratif bir beyin hastalığı) rahatsızlığının olduğunu ve ablasında da bu hastalığın belirtilerinin bulunduğuna dikkat çeken Arslan, depremde büyük acı yaşayan ablasının bir an önce tedavi olması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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