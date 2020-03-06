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‘Evlilik Okulu’ finalinde genç çiftler ödüllendirildi Gürpınar Belediyesinin ‘evlilik okulu’ ödül töreniyle sona erdi Belediye Başkanı Hayrullah Tanış: “Türkiye Cumhuriyetinin ordusu Suriye’ye vurdukça bunun sesi ne yazık ki CHP’den geliyor”

İHA

‘Evlilik Okulu’ finalinde genç çiftler ödüllendirildi Gürpınar Belediyesinin ‘evlilik okulu’ ödül töreniyle sona erdi Belediye Başkanı Hayrullah Tanış: “Türkiye Cumhuriyetinin ordusu Suriye’ye vurdukça bunun sesi ne yazık ki CHP’den geliyor”

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘evlilik okulu’ projesi kapsamında eğitimlere katılan genç çiftler, çeyizlik hediyelerine kavuştu.
Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Güçlü Aile, Güçlü Gürpınar" sloganı kapsamında toplumun yapı taşı olan aile müessesesinin önemini ortaya koymak adına hayata geçirilen ‘evlilik okulu’ projesi sona erdi. İlçede evlenmeyi planlayan ya da bir yıl içinde evlenmiş çiftleri bilgilendirmek amacıyla hayata geçirilen projenin sonunda mezun olan 45 çift çeyizlik hediyelerle ödüllendirildi.
Programda bir konuama yapan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, bu yıl ilk defa düzenledikleri ‘evlilik okulu’ projesini her yıl düzenleyeceklerini belirtti. Başkan Tanış, “Önümüzdeki yıl bunu daha da genişleterek ve hediyelerimizi de çoğaltarak yeni evlenen çiftlerimize artı bir katkı sağlamış olacağız. Aile toplumun temel çekirdeğidir. Aile düzeldiği zaman ülke düzelir, milletler ve toplumlar düzelir. Maneviyatımızı, birbirimize sevgi ve saygımızı sağlam tuttuğumuz zaman ailedeki yaşam tarzı sağlam temeller üzerinde olur. Bu yüzden birbirimizi seveceğiz ve saygı duyacağız. Aynı zamanda birbirimizi dinleyeceğiz ve anlayacağız” dedi.

“Bu savaş, keyfi yapılan bir savaş değildir”
Konuşmasında Bahar Kalkanı Harekatı’na da dikkat çeken Tanış, “Bilindiği üzere ülkemiz Suriye’de bir savaş içerisine girmiştir. Bahar Kalkanı dediğimiz bu harekatta şu ana kadar 36 askerimiz şehit olmuş ve onlarca yaralımız vardır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu savaş, keyfi yapılan bir savaş değildir. Bu savaş, sınır güvenliğimizi ve sınırda yaşayan insanlarımızı korumak için alınan bir tedbirdir. Ancak ülkemizin bu haklı davasında müttefiklerin hiçbiri ülkemizin yanında yer almamıştır. Bize düşen, böyle bir zamanda birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, askerimize dua etmek ve her alanda siyasi fikirleri bir kenara bırakıp Allah için, ülkemiz için kenetlenmektir” diye konuştu.

“Fikir üretemeyenler küfür üretir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç için “Fikir üretemeyenler küfür üretir” diyen Tanış, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye Cumhuriyetinin ordusu Suriye’ye vurdukça bunun sesi ne yazık ki CHP’den geliyor. Bu ülkenin yüzde 52 oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak hakaretleri savurmuşlardır. Bu anlamda fikir üretemeyenler küfür üretir. Bu, CHP’nin kuruluşundan bugüne kadar en iyi bildiği iştir. Siyasi tarihleri boyunca da halkla, milletle bir arada olamamışlar, milletle bütünleşememişler ve 1950 seçiminden bu yana halktan tokadı yemişler ve bugüne kadar da kendilerini toparlayamamışlardır.”
Yapılan konuşmaların ardından çekilen kura sonucunda Öznur ve Feyyaz Yıldırım çifti buzdolabı, Yeşim ve Mustafa Keleş çifti çamaşır makinesi, Esra ve Şaban Mendaş çifti fırın kazanırken, tüm katılımcılara ise çeyizlik blender seti hediye edildi.
Öte yandan evlilik okulundan mezun olan tüm çiftlere sertifika verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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