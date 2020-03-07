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Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor

DHA

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da, belediye bünyesinde açılan kurslarda verilen eğitimlerde en çok pilates kursu rağbet görüyor. Kadınlar, hocalar eşliğinde spor yapıp, kendilerine vakit ayırıyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Merkezi ile Kültür Merkezi'ndeki kurslardan yaklaşık 3 bin kadın faydalanıyor. 48 usta öğreticiyle haftanın 5 günü dikişnakış, el sanatları, fitness, kreş, hat sanatı, ahşap sanatı, halk oyunları, müzik ve resim, diyetisyenlik alanında verilen kurslardan en çok rağbet ise pilatese oluyor. Genç, yaşlı demeden pilates kursuna gelen kadınlar, hocaları eşliğinde spor yapıyor. Kilo fazlası olanlar ise önce belediye bünyesindeki diyetisyene yönlendiriliyor. 
KENDİMİZİ MUTLU VE ZİNDE HİSSEDİYORUZ
Yaklaşık 2 aydır pilates kursuna gelen Mizgin Işık, "Daha önce de bu kursa fazla kilolarımdan kurtulmak için gelmek istiyordum. Ama kızım vardı gelemiyordum. Kursa başladım ve kızımı da buradaki kreşe bırakıyorum. Bir ayda 5 kilo verdim. Şu anda kendimi çok hafif hissediyorum. Mümkün olduğu sürece gelmeye devam edeceğim" dedi.
Evde ders çalıştığı için hareketsiz kaldığını hisseden bir kadın öğrenci ise kursa geldiğinden bu yana kendini daha iyi, mutlu ve zinde hissettiğini söyledi. 
'İLK DEFA KENDİLERİ İÇİN BİR ŞEY YAPAN VAR'
Pilates hocası Belgin Sarıhan, "Gelen kitle genelde ev kadınları oluyor. Ciddi anlamda yol kat ettik. Kilo verenler, sağlık problemi olanlar ve özellikle eklem ağrıları yaşayan çok fazla kadın vardı. Spora başladıklarından beri ciddi anlamda fark oluştu, ağrılarda azalma kilo verme gibi. Özellikle ev kadınları ev koşturması, çocuklar yemek ev işi gibi nedenlerden dolayı kendilerine çok fazla zaman ayıramıyorlar. Ama buraya gelen kadınlar 'İlk defa kendimiz için bir şey yapıyoruz' diyorlar. Çok yoğun bir talep var. Sürekli de talep alıyoruz. Biz bütün kadınlara hitap etmeye çalışıyoruz. Pilates kursumuza gelenler 18 ve 60 yaş aralığında" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2020-03-07 08:47:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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