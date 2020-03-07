Başkale’de depremin yaraları sarılıyor

İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden Başkale ilçesine bağlı mahallerde yıkıma neden oldu. 10 kişi yaşamını yitirdiği depremde 65 kişi de yaralanırken, yaklaşık 15 mahalleyi de etkileyerek yapılarda hasara yol açtı.



“Depremzedelerin ihtiyaçları giderildi”

Şu ana kadar 13’ü 4 şiddetinden büyük, 397 artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede Van Büyükşehir Belediyesi enkaz kaldırma çalışmaları için 12 ekskavatör, 7 loder, 4 beko loder, 24 kamyon, enkaz kaldırma çalışmaları için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce 12 ekip, 36 kişi görevlendirildi. Hasarın meydana geldiği mahallelere Van AFAD’dan 12 personel, 4araç, Mersin AFAD’dan 4 personel, 1araç, Erzurum AFAD’dan 10 arama kurtarma personeli, 2 araç; Diyarbakır AFAD’dan 12 personel, 2 araç; Muş AFAD’dan 2 personel, 1 araç; Kayseri AFAD’dan 5 personel 1 araç; Kahramanmaraş AFAD’dan 5 personel 1 araç; Şanlıurfa AFAD’dan 16 personel 1 araç olmak üzere toplam 13 araç, 66 personel görevlendirildi. Aramalarda özel eğitimli 42 köpekten de yararlanıldı. Depremden en fazla etkilenen 6 mahallede ev eşyaları ile ilgili hasar tespiti çalışmaları yapıldı. Hasar gören mahallelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 24 kişilik ekibi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün belirlediği acil yıkılması gereken konutlarda inceleme yaptı. İncelemelerde 2 bin 9 konut, bin 387 ahır ve ağıl ve 35 ticarethane ve 126 deponun ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sahada toplamda 209 kişilik teknik ekip tespit çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca hayvan çadırı kurulumunda telef olan hayvanları gömü işlerinde toplamda 108 kişilik işçi grubu görev aldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplam bin 868 küçükbaş, 36 büyükbaş, 4 tek tırnaklı, 21 kanatlı hayvan telef olduğu tespit edilmiştir. Bu hayvanların gömü işlemleri tamamlanmıştır.



“Barınma hizmetleri”

Türk Kızılay’ı 6 mahallede günlük 15 bin, toplamda 181 bin sıcak yemek dağıtımı yaptı. Sarsıntılar nedeniyle evlere giremeyen vatandaşların barınma sorununun giderilmesi için kısa sürede bölgeye çadırlar sevk edildi. Depremzedelere bin 833 çadır, hayvanlar için de 1084 ahır çadır, 9 bin 123 battaniye, Bin 234 soba, 556 ısıtıcı, 773 yatak dağıtıldı.



“Sağlık hizmetleri”

Depremin yaşandığı andan itibaren sağlık ekipleri de depremzedeler için seferber edildi. Mahallelerde yaşayan vatandaşlara ve taziye evlerindeki yakınlarına yerinde psikolojik ve ilk yardım tedavileri uygulandı. Deprem bölgesinde, 92 UMKE personeli, 8 doktor, 18 UMKE aracı, 2 mobil komuta kontrol aracı, 13 şişme çadır, 151 acil servis personeli, 28 ambulans, 1 helikopterle sağlık hizmetleri verildi. Özpınar Mahallesinde 6 acil servis personeli 2 ambulans hizmet vermeye devam ediyor.



“Mehmetçik vatandaşın yardımına koştu”

Deprem bölgesinde görev yapan aralarında kadın astsubayların da bulunduğu 370 jandarma personeli vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması için görev yaptı. Yardımların depremzedelere sağlıklı ulaştırılması, bölgede güvenliğin sağlanması için fedakârca görev yapan askerler, vatandaşlara çadırların kurulmasında yardımcı olarak, gelen yardımları çadırlara dağıtarak vatandaşların gönlünü ısıttı. 20 kadın subay/astsubay 17 mahallede 2 bin yardım paketi, 2 Bin çocuk yardım paketi dağıttı.



“PsikoSosyal destek çalışmaları”

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 64 personel ile 894 hane ziyaret edildi. 5 bin 71 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen 19 öğretmen 80 öğrenciye deprem sonrası psikolojik destek sağladı. 20 kadın Subay ve Astsubay, depremzedelere sosyal destek verdi.



“Başkale Belediyesi’nin çalışmaları”

Başkale Belediyesi depremin ilk saatinden itibaren 60 personel, 12 iş makinesi, 4 kamyon, 7 araç, 1 cenaze aracı, 1 itfaiye aracı ve 3 temizlik aracı ile depremde etkilenen mahallelerde görevlendirildi.



“Devlet depremzedeleri yalnız bırakmadı”

Depremin hemen ardından Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, depremin ilk gününden bu yana depremden etkilenen 17 mahallede depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek yaraların kısa sürede sarılması için de gerekli talimatları verdi.

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