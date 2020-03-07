Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında bölge genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü’nde hava: parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, rüzgâr: kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (1030 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,5metre, görüş: iyi. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 5, Muş 4, Bitlis 4 ve Hakkâri ‘de 8 derece olması beklenmektedir” denildi.



“Buzlanma ve çığ uyarısı”

Açıklamanın devamında ise, “Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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