Elite World’den kadınlar gününe özel indirim

Elite World Van Hotel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle indirim başlattı.

Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Hotel, tüm özel günlerde olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı. Kadınlar günü nedeniyle otel bünyesinde yer alan Fit Life SPA & Health Center’larda indirim başlattıklarını ifade eden Elite World Van Hotel Sağlık Kulübü Müdürü Suna Koç, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel üyeliklerde ve masajlarda yüzde 50'ye varan indirimler başlattık. 5 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan indirimlerimizden tüm kadınlarımız faydalanabilirler. Fırsat hakkında detaylı bilgiler için 0432 484 11 11 numaralı telefonu aramanız yeterlidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.