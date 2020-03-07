Depremde ölen hayvanlar için, hak sahiplerine bedelleri kadar hibe ödenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremde ölen hayvanlar için, hak sahiplerine bedelleri kadar hibe ödenecek

DHA

Depremde ölen hayvanlar için, hak sahiplerine bedelleri kadar hibe ödenecek


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-İRAN'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9'luk depremin yıkıma yol açtığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar tamamlandı. 1860 küçükbaş ve 34 büyükbaşın öldüğü mahallelerde, hak sahiplerine hayvanların bedelleri kadar para yardımında bulunulacak.
Van Valiliği, 23 Şubat'a meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde, yıkılan ahırların altında kalarak ölen küçükbaş ve büyükbaşlar için hak sahiplerine hayvanların bedeli kadar hibe ödeneceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkale İlçemizde 23.02.2020 tarihinde meydana gelen depremde telef olan hayvanların sayısını belirlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı. Hayvanların bedelleri en kısa sürede hak sahiplerine ödenecek. İran´ın Hoy Kentinde meydana gelen ve Başkale İlçesindeki sınır mahallelerinde hasara yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda enkaz altında 1860 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayanın telef olduğu belirlendi. Tespit çalışmaları sonrası, depremde hasar gören mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda da hak sahiplerine hayvanların bedeli hibe olarak ödenecek. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara hayvanların bedelini en kısa sürede ödeyerek mağduriyetini giderecek."DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-03-07 19:53:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor
YEREL HABERLER Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödeniyor
İpekyolu’nda bahar temizliği
YEREL HABERLER İpekyolu’nda bahar temizliği
Van Büyükşehir zabıtasından ‘Değnekçi’ operasyonu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir zabıtasından ‘Değnekçi’ operasyonu
AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan 2023 seçimleri öncesinde önemli mesajlar
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan 2023 seçimleri ...
Başkanı Tanış’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkanı Tanış’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”
YEREL HABERLER “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”
Elite World’den kadınlar gününe özel indirim
YEREL HABERLER Elite World’den kadınlar gününe özel indirim
Geleceğin tiyatro oyuncuları Van’da yetişiyor Vanlı gençlerin tiyatro merakı arttı
YEREL HABERLER Geleceğin tiyatro oyuncuları Van’da yetişiyor Vanlı ...
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
(Görüntülü) Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da uyuşturucu operasyonu
Şehit babasından duygulandıran bağış
YEREL HABERLER Şehit babasından duygulandıran bağış
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van'da uyuşturucu operasyonu
8 Mart dünya kadınlar günü
YEREL HABERLER 8 Mart dünya kadınlar günü
Van’da araç lastiği içerisinde 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da araç lastiği içerisinde 16 kilo uyuşturucu ele ...
Başkan Akman’ın ‘8 Mart dünya kadınlar günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’ın ‘8 Mart dünya kadınlar günü’ mesajı
Başkale’de depremin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Başkale’de depremin yaraları sarılıyor
Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor
(Görüntülü) Van, İdlib şehitleri için tek yürek oldu (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van, İdlib şehitleri için tek yürek oldu ...
Van'da '3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'
YEREL HABERLER Van'da '3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'
İran’daki 4.4'lük deprem Van’da da hissedildi
YEREL HABERLER İran’daki 4.4'lük deprem Van’da da hissedildi
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
(Görüntülü) Van, İdlib şehitleri için tek yürek oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van, İdlib şehitleri için tek yürek oldu
İdlib mazlumlarına destek ve şehadet yürüyüşü
YEREL HABERLER İdlib mazlumlarına destek ve şehadet yürüyüşü
Van, İdlib şehitleri için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Van, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X