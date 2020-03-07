Ak Parti Erciş'te Nedim Sağlam’a emanet

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Van’ın Erciş ilçesinde 7. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonunda Nedim Sağlam Ak Parti Erciş İlçe Başkanlığına seçildi.

Erciş Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen olağan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Geçici Divan Başkanlığını Ak Parti Van il Koordinatörü Alaettin Parlak'ın yaptığı kongrede selamlama konuşmasını gerçekleştiren Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam birlik beraberlik mesajları verdi. Yeni oluşturulan yönetimle birlikte Erciş’in yarınının şekilleneceğine inandığı önemli günlerden birini yaşadığını belirten Sağlam, Erciş'te halkın Ak Parti’ye büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi. Dünya Lideri, Ak Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı davanın neferi olduğu için Allah'a hamd ettiğini de ifade eden Sağlam ‘’Sizin buradaki heyecanınız, sizin coşkunuz, sizin engin yürekleriniz bugün buradan Erciş'e umut dağıtıyor. Bu salondan Ak Parti teşkilatının tüm mensuplarını yürekten selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Ak Partiye hizmet etmiş herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ak Parti’nin mücadelesi, bir medeniyet mücadelesidir. Adalet ve kalkınma mücadelesidir. Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle Ak Parti Erciş ilçe başkanı olarak gece gündüz demeden teşkilatlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi istiyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, memleketimizin her ferdinin hizmetinde olacağız. Girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız. 200 bin insanımızın ilçe başkanıyım. Ve 100 bin seçmenin de oyuna talibiz. Daha iyi bir Erciş için hepinizi beraber çalışmaya devam ediyorum’’ dedi.

Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ak Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ile Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise Van'da, özellikle Ercişlilere birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ‘’Bugün Cumhurbaşkanımızın tabiriyle bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli görenler var. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan egemen olan ama bu coğrafya için karanlık planlar kuranlar var. Bugün insan haklarından bahseden ama insanlığın onurunu yerle bir edenler var. 9 yıldır Türkiye’de misafir ettiğimiz bizim misafirlerimiz dediğimiz göçmenlerimizle en ufak bir hadise yaşamadık. 2 gündür Yunanistan'ın sınırında yaşanlara bakın. Avrupa deyimi bize insanlık dersi veren bugüne kadar kadın haklarından bahsederler, bu güne kadar bize insan haklarından bahsederler var. Bizler ülkemizde de kıtaların ötesinde de, bir çığlık varsa onu duyanlarız. Bizim inancımız bize böyle öğretmiştir. Ak Parti çatısı altında siyaset yapmak işte bu çığlıkları duyan bir liderin dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların göz yaşlarını silen bir liderin işte Allah razı olsun denilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmak demektir. 7. Olağan Kongrenin Erciş’e, Van’a, partimize hayırlara vesile olmasını diyorum’’ ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, seçimlere geçildi. Tek başkan adayın olduğu kongrede 425 delegenin büyük bir çoğunluğun oyunu alan Nedim Sağlam yeni teşkilat yönetimi ile birlikte Ak Parti Erciş İlçe Başkanı olarak seçildi.

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