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Van Büyükşehir Belediyesi kadınları unutmadı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla kent merkezinde kadınlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı.

Van Büyükşehir Belediyesi kadınları unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla kent merkezinde kadınlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya kadınlar gününe özel bir etkinlik düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin organizasyonunda sabahın erken saatlerinde Soydan kavşağı, Beşyol Meydanı, Van AVM önü ve Kurtuluş Parkı civarında kadınlara karanfil takdim edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri, 9 Mart Pazartesi günü Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde saat 14.00’te İkbal Gürpınar’ın katılımıyla düzenlenecek ‘Kahraman, Şehit ve Gazi kadınlar’ söyleyişiyle devam edecek. 10 Mart Salı gününde ise Van Büyükşehir Belediyesinin kadın personeli yemekte bir araya gelecek.

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