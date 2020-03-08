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Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler yapacağız

DHA

Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler yapacağız


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Van'ın Başkale ilçesinde büyük yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gören Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Kendisini karşılayan jandarmanın kadın astsubayların karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Soylu, ilk etapta depremin hasar verdiği mahallelerde konteyner kurulacağını, sonrasında da Elazığ'da olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çelik konstrüksiyon evler yapılacağını söyledi.
Türkiye-İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, özellikle Van'ın Başkale ilçesinde hissedildi. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde can ve mal kayına neden oldu. Depremde, 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Bölgede birçok konut kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, 305 konut ile 300'ün üzerinde  ahırın yıkıldığını 700'den fazla evin ağır hasar gördügünü açıkladı. Bölgede vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ise depremde enkaz altında kalan hayvanlar için harekete geçti. Hayvanlar için tespit çalışması yapılırken, bir yandan da enkaz altında kalan hayvanlar çıkartılıp gömülmeye başlandı. Belediye ekipleri iş makineleriyle ahır enkazlarını kaldırırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de ölen hayvanları çıkardı. Yapılan çalışmalarda bin 860 küçükbaş ile 34 büyükbaş hayvan öldüğü tespit edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'daki taziye ziyaretinin ardından helikopterle Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne geldi. Bakan Soylu'yu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Erdemit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.
Helikopterden inen Bakan Soylu, kendisini karşılamaya gelen jandarmanın kadın astsubaylarına karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Daha sonra vatandaşlarla tek tek tokalaşan Bakan Soylu, deprem bölgesinde kurumların yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu,"Aklımız hep burdaydı. Milletvekillerimizle, hem sayın valimizle, hem AFAD'daki arkadaşlarımızla buraya gelen bakan yardımcılarımızla sürekli olarak görüş alışverişinde bulunuyorduk. Tekrar size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah beterinden korusun. Allah bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini, selamlarını, muhabbetlerini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımız burada. İlk günden itiberen Kızılay'ımızdan sivil toplum örgütlerine kadar, kimse buradan ayrılmadı. Gücümüz yettiğince birlik ve beraberlik içerisinde olmaya çalıştık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren aman ne olacağız, nasıl olacağız' diye bir telaş içerisinde bulunmadınız. İlk evvela cenazelerimiz oldu, yaralılarımız oldu. Onlarla meşgul olduk, onları defnettik, onları hastanelerde ziyaret ettik. Sağlık Bakanımızın talimatıyla şükürler olsun ki; o da geldi. Hiçbir zaman elini burdan çekmedi. Çok iyi hatırlıyorum. İlk çok sağuktu" dedi.
ÇELİK KONSTRÜKSIYON EVLER YAPACAĞIZ
Şu ana kadar deprem bölgesinde 2 bin insan çadırı, 1084 hayvan çadırının kurulduğunu anlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Burada jandarmamıza, AFAD'a özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çadırların kurulumu dahil olmak üzere, büyük bir gayret gösterildi. Tarım Bakanlığı yetkililerimize, battaniyesinden sobasına kadar,  elimizden gelen herşeyi yaptık. Şimdi ikinci safha var. Bizim birinci safhamız arama kurtarma safhasıdır. İkinci safhamız hemen geçici barınmayı, yani çadırlarla beraber barınmayı, ısınmayı ve mümkün olursa yiyeceği, gıdayı sağlayabilecek safhası. Şimdi üçüncü safhamız ise, özellikle köylerimizle toplu konteyner alanı isteyenlere hemen yapacağız. Ayrıca, biz evimizin yanına konulmasını istiyoruz veya şu alanda bulunmasını istiyoruz' diyen varsa evlerinin yanında konteynerlerini kuracağız. Aynısını Elazığ'da yaptık, köylerde yaptık. Toplu bir konteyner kent yapacağız.Toplu olanları avantajı şu. Elektrik faturalarını biz karşılıyoruz.Tek tek de ise ona ileride bakacağız. Ardından ne yapacağız ? Onu da söyleyeyim. Konteynerleri bir ayda yapıp bitiriceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Talimatı şu; çelik konstrüksiyon evler yapacağız. Elazığda da  yaptık. Şimdi Adıyaman ve Denizli'de de yapacağız. Şimdi size çelik konstrüksiyondan evler yapacağız. Sizlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber burada inşallah evlerinizi yapıp, bir yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çelik konstrüksiyondan çok güzel, rahat yaşayacabileceğiz, sağlıklı, güvenili evleri yapıp, burada istediğiniz yerde toplu olarak da yapabiliriz, yok ben buraya kondurmak istiyorum. Aynı konteynere nasıl yapdıysak öyle de yapabiliriz. Siz nasıl tercih edecekseniz. Biz onu sağlamaya çalışacağız ve şunu da ifade edeyim. Bu işler tamamlanana kadar buradan çıkmayacağız. Sizi rahata eriştirene karar biz burdan çıkmayacağız .Allah bizi size mahcup etmesin. Biraz sabredeceğiz. Afet Allah'tan'dır. Şimdi tedbirinizi çok daha iyi alma zamanıdır.Tedbir almak zorundayız. Daha güvenilir, daha sağlıklı, bir daha deprem olursa ki; buralar deprem bölgesi siz daha iyi bilirsiniz. Bundan etkilenmeyeyecek hem temeli sağlam olan, hem de üst yapısı sağlam olan ve güvenilir bir şekilde buralarda hayatınızı devam ettirebileceğiniz, bir daha bu işlerle karı karşıya kalmalacağımız bir düzen oluşturacağız.Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı var. Diyor ki; vakandaşımın yanından ayrılmayacaksız, onların yanında eksik bırakmayacaksınız. Bu kadar basit. Onun için Allah bir daha böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Bakan Soylu, daha sonra Vali Bilmez ve ilgili kurum amirleri ile muhtarların katıldığı değerlendirme toplantısına katıldı.Toplantının ardından Bakan Soylu, deprem bölgesinden ayrıldı. Bu arada deprem bölgesine gelen kadın astsubaylar da, depremzede kadınlara karanfil vererek, Kadınlar Günü'nü kutladı.
FOTOĞRAFYIDHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2020-03-08 18:28:45

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