'Şila'yla aramada yolcu valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Orhan AŞAN/ VAN, (DHA) VAN'ın merkez Edremit ilçesinde otobüste yapılan aramada, 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde güvenlik uygulaması yaptı. Uygulamada durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği `Şila´ ile birlikte yapılan aramada, yolcu E.K.´ye ait olduğu öğrenilen valizin kasnağı içerisinde zulalanmış 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-03-09 10:56:24



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