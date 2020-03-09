Başkan Ensari’den kadınlara gül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ensari’den kadınlara gül

İHA

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı.

Başkan Ensari’den kadınlara gül

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı.
Başkan Şefik Ensari, Kadınlar Günü nedeniyle kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara gül dağıtırken, cadde ve sokaklarda karşılaştığı kadınları unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gül dağıttıklarını ifade eden Başkan Ensari, “Ülke olarak kadına değer veren bir medeniyetten geliyoruz. Kadınlar en değerli varlıklarımızdır. Her şeyden önce annedir. Yaşamın gerçek çilesini çeken annelerimiz, eşlerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimizdir. Kendilerine verdiğimiz değeri ortaya koymak adına hem İslami hem insani bir görevi yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Cennet bile annelerimizin ayakları altındadır. Dinimiz kadına hak ettiği değeri vermiştir. Kadınlar erkeğe Allah’ın bir emanetidir. Bu emanete iyi bakmak hem insani hem inancımız gereğidir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
Başkan Ensari’den gül alan kadınlar da, duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit’te okullar dezenfekte ediliyor Edremit Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı
YEREL HABERLER Edremit’te okullar dezenfekte ediliyor Edremit ...
(Görüntülü) Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük ...
(Görüntülü) Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram ...
Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ...
'Şila'yla aramada yolcu valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Şila'yla aramada yolcu valizinde 2 kilo metamfetamin ...
Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon uçuruldu
YEREL HABERLER Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon ...
Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ...
Van, ASRİAD ile dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Van, ASRİAD ile dünyaya açılıyor
(Görüntülü) DEPREM BÖLGESİ VAN BAŞKALE'DE TATİL EDİLEN OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM YENİDEN BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREM BÖLGESİ VAN BAŞKALE'DE TATİL ...
(Özel) Edremitli kadınlar ADEM’de sosyalleşiyor Erenkent Mahallesi Aile Destek Merkezine yoğun ilgi
YEREL HABERLER (Özel) Edremitli kadınlar ADEM’de ...
Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele ...
Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
YEREL HABERLER Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
YEREL HABERLER Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler yapacağız
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler ...
Başkale’deki depremzedelere çelik konstrüksiyon müjdesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bir yıl bitmeden Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çelik konstrüksiyondan çok güzel, rahat yaşayabileceğiniz, sağlıklı, güvenli evleri yapacağız”
YEREL HABERLER Başkale’deki depremzedelere çelik konstrüksiyon ...
TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: ...
Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı
YEREL HABERLER Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane ...
Van´da kaçak cinsel içerikli ve kilo aldırıcı hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van´da kaçak cinsel içerikli ve kilo aldırıcı hap ele ...
Van Büyükşehir Belediyesi kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kadınları unutmadı
Tuşba’da, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba’da, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliği
(Görüntülü) 10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması
YEREL HABERLER (Görüntülü) 10 kızları olan Elmas çiftinin tek ...
Van’da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi
10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması
YEREL HABERLER 10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, ...
Kuaförlükten başlayan başarı öyküsü İş kadını Adile Yılmaz: “Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur”
YEREL HABERLER Kuaförlükten başlayan başarı öyküsü İş kadını Adile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X