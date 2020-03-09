Depremzede öğrenciler ders başı yaptı 25 okuldaki öğrenciler, 15 günlük aradan sonra yeniden ders başı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremzede öğrenciler ders başı yaptı 25 okuldaki öğrenciler, 15 günlük aradan sonra yeniden ders başı yaptı

İHA

İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime ara ve 25 okuldaki öğrenciler, 15 günün sonunda yeniden ders başı yaptı.

Depremzede öğrenciler ders başı yaptı 25 okuldaki öğrenciler, 15 günlük aradan sonra yeniden ders başı yaptı

İran’da meydana gelen ve Van’ın Başkale ilçesinde can ve mal kaybına neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime ara ve 25 okuldaki öğrenciler, 15 günün sonunda yeniden ders başı yaptı.
23 Şubat'ta meydana gelen ve Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler, Böğrüpek ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma neden olan depremin yaraları sarılıyor. 10 kişinin de hayatını kaybettiği depremde 25 okulda ise eğitim öğretime ara verilmişti. 15 günlük aranın ardından bugün okullar yeniden eğitim öğretime açılırken, çocuklar ise sabah saatlerinden itibaren okula gelmeye başladı.

Babası ve 3 kardeşiyle hayatını kaybeden Fatma’nın sırası boş kaldı
Özpınar Mahallesi’ndeki evinde depreme yakalanarak babası ve 3 kardeşiyle birlikte enkazda kalarak hayatını kaybeden Fatma Furat’ın sınıfında ise hüzün vardı. Fatma Furat'ın eğitim gördüğü Özpınar İlk ve Ortaokulu, deprem felaketinde Hüseyin Tosun ve Emirhan Acar isimli iki öğrencisini daha kaybetmişti.
Gelenler Mahallesi’nden taşımalı olarak geldiği Özpınar İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 8/A sınıfı öğrencisi Emirhan Acar’ın da sırası boş kaldı. Emirhan Acar’ın sıra arkadaşlarından Serdar Işık, “Emirhan benim çocukluk arkadaşımdı. Beraber aynı köyde yaşıyorduk. Özpınar İlk ve Ortaokuluna taşımalı geliyorduk. Kendisini çok özledim. Yaşasaydı bugün bizimle beraber burada olacaktı” diye konuştu.
Okulda görev yapan öğretmen Nurten Aşkan da, 23 Şubat’ta bir deprem yaşadıklarını hatırlatarak, “Depremden dolayı 15 günlük tatilin ardından bugün ders başı yaptık. Okulumuzda hasar yok” dedi.

Emirhan’ın Acar’ın evinde de yas vardı
Depremde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Emirhan Acar’ın evinde de yas vardı. Çadırda yaşayan Emirhan’ın annesi Mercan Acar ve 2 çocuğu, okulların açılmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Türkçe bilmeyen anne Mercan Acar, gözyaşlarına hakim olamayarak, “Oğlum yaşasaydı bugün arkadaşlarıyla birlikte okula gidecekti” ifadelerini kullandı.
Devletin tüm imkanlarının kendileri için seferber edildiğini söyleyen Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan, “Okullarımız 15 günlük aradan sonra tekrar açıldı. Devletimiz bize her konuda destek oluyor. Buradan depremden dolayı yakınlarının yanına giden vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Gittikleri yerlerde çocuklarını okullara göndersinler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ensari’den kadınlara gül
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den kadınlara gül
Edremit’te okullar dezenfekte ediliyor Edremit Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı
YEREL HABERLER Edremit’te okullar dezenfekte ediliyor Edremit ...
(Görüntülü) Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük ...
(Görüntülü) Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram ...
Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ...
'Şila'yla aramada yolcu valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Şila'yla aramada yolcu valizinde 2 kilo metamfetamin ...
Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon uçuruldu
YEREL HABERLER Van'da, öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balon ...
Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Van'da depremzede öğrenciler, 15 günlük tatilin ...
Van, ASRİAD ile dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Van, ASRİAD ile dünyaya açılıyor
(Görüntülü) DEPREM BÖLGESİ VAN BAŞKALE'DE TATİL EDİLEN OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM YENİDEN BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREM BÖLGESİ VAN BAŞKALE'DE TATİL ...
(Özel) Edremitli kadınlar ADEM’de sosyalleşiyor Erenkent Mahallesi Aile Destek Merkezine yoğun ilgi
YEREL HABERLER (Özel) Edremitli kadınlar ADEM’de ...
Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele ...
Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
YEREL HABERLER Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
YEREL HABERLER Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler yapacağız
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler ...
Başkale’deki depremzedelere çelik konstrüksiyon müjdesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bir yıl bitmeden Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çelik konstrüksiyondan çok güzel, rahat yaşayabileceğiniz, sağlıklı, güvenli evleri yapacağız”
YEREL HABERLER Başkale’deki depremzedelere çelik konstrüksiyon ...
TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: ...
Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı
YEREL HABERLER Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane ...
Van´da kaçak cinsel içerikli ve kilo aldırıcı hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van´da kaçak cinsel içerikli ve kilo aldırıcı hap ele ...
Van Büyükşehir Belediyesi kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kadınları unutmadı
Tuşba’da, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba’da, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliği
(Görüntülü) 10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması
YEREL HABERLER (Görüntülü) 10 kızları olan Elmas çiftinin tek ...
Van’da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi
10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, çocuklarının okuması
YEREL HABERLER 10 kızları olan Elmas çiftinin tek isteği, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X