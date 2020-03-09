Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden gazetecilere gösterilen davranışa kınama

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, VansporEtimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından gazetecilere gösterilen davranışı tasvip etmeyip kınadığını duyurdu.

Cemiyetten yapılan açıklamada, 8 Mart 2020 tarihinde Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan ve 11 sona eren VansporEtimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından bazı gazeteciler ile Vanspor Kulüp Başkanı ve yöneticileri arasında istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Bu olaylar ışığında gazetecilik kurumunun korunması anlamında açıklama yapılması hasıl olmuştur. Bizim için kişilerden çok gazetecilik mesleği ve kentimiz için büyük anlam ifade eden Vanspor’umuzun menfaatleri önde gelir. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak alınan sonuçlardan dolayı zor bir süreç yaşayan Vanspor'umuzun son maçında evinde kazanamaması, sinir kat sayılarını artırmıştır. Böylesi bir süreç devam ederken maç bitiminde bir futbolcu ve gazeteci arasında sözlü tartışma yaşanmıştır. Tartışmaya kulüp başkanının da dahil olmasıyla birlikte istenilmeyen olaylar gerçekleşmiştir. Emniyet görevlilerinin olayların büyümemesi için çaba gösterdiği olaylarda hiçte yakışık olmayan bir tavır sergilenerek üç gazeteci, kulüp başkanına yakın kişiler tarafından darp edilmiştir. Yaşanan olaylar doğrultusunda hiçbir haklı gerekçe kaba kuvvet kullanılmasını haklı kılamaz. Bu nedenle gazetecilere gösterilen davranışı tasvip etmeyip kınadığımızı ifade etmek isteriz. Kişiler arasındaki sorunların, kente mal olan bir takım üzerinden değil, kişiler arasında halledilmesi en doğru davranış olmalıydı. Bu noktada bir kez daha belirtmekte fayda var ki, Vanspor bu kentin ortak değeri ve markasıdır.

Tüm Vanlıları ortak paydada buluşturan takımımızın desteklenmesi için herkese sorumluluklar düşmektedir. Bu hususta bireyler arasındaki husumetlerin takıma, sahaya ve gazeteciliğe yansıtılmaması başta olmak üzere Vanspor’un daha iyi yerlere gelmesi noktasında herkesin kendi kurumuna/kuruluşuna düşen sorumluluğu yerine getirmesi takıma sunulacak en büyük katkı olacaktır. Bu bağlamda hiçbir futbolcu saha dışı olaylara müdahil olmamalı, yine bir gazeteci de kentinin takımına sahip çıkarken holigan davranış sergilememelidir. Aynı zamanda bir kulüp başkanı da başkanlığına yakışır bir tavır sergilemelidir. Dolayısıyla yaşanan olaylar taraflı tarafsız spor ahlakı bağlamında bizler kadar herkesi derinden üzmüştür. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

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