Van’da ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ turnuvası

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ‘Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’ Van’da düzenlendi.

İpekyolu ilçesindeki Zaferler İlk ve Ortaokulunda büyük bir katılımla gerçekleştirilen turnuvada, öğrenciler akıl ve zekalarını konuşturdu. Turnuva öncesi katılımcılara bilgiler veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, bu turnuvanın Van’da ilk kez düzenlendiğini belirterek, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesi, akıl ve zekayı etkin ve doğru kullanma, becerilerini geliştirme açısından son derece önem arz ettiğini söyledi.

Turnuvaya katılan AK Parti Van Milletvekili Osman Gülaçar ise bu tür oyunların öğrencilerin eğitimlerine ve becerilerine katkı sağladığını, bu ve benzeri faaliyetlerin artmasının önemine değindi. Öğrencilerin hem oyunlarını sergilemeleri hem de oyunlarını beceri ile anlatmalarının güzel bir yetenek olduğunu belirten Gülaçar, bu tür etkinliklere her zaman destek sağlayacaklarını belirtti.



“Bu oyunlar çocukların eğitimini desteklemektedir”

Çocukların çok yönlü gelişmesi, özgüven ve yeteneklerini sergilemesi bakımından bu tür etkinliklerin yerinde bir çalışma olduğundan söz eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de, "Turnuva, oyunu akıl ve zekayla birleştiren temasıyla çocuklarımızın eğitimini destekleyecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın çok yönlü gelişmelerini desteklemek, onları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetleri sürekli olarak destekliyoruz” dedi.

Turnuvada, ortaokul kategorisinde mangala, reversi, pentago, kulami oyunları, ilkokul kategorisinde ise pentago, mangala, qbitz, equlibrio oyunlarında yarışma yapıldı.

Turnuvanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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