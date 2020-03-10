Vanlı Nevin Balkan şampiyonu oldu

İstanbul’da yapılan Balkan Internatıonal U18 Indoor Athletıc Match Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Vanlı atlet Nevin İnce, 800 metre kızlar kategorisinde Balkan şampiyonu oldu.

U20 Balkan Salon Şampiyonasında üçüncü olup yarış içinde ayağının çizgiyi geçmesi sonucunda diskalifiye olan Nevin İnce, 7 mart 2020 tarihinde ise İstanbul’da yapılan Balkan Internatıonal U18 Indoor Athletıc Match Şampiyonasında spor kariyerine bir başarı daha ekleyerek, 800 metre yarışını 2.11.01’lik derecesi ile Balkan şampiyonu oldu. Nevin İnce'nin milli antrenörleri Mehmet Akkoyun, Nihat Akkoyun ve Münür Akkoyun, katıldıkları birçok yarışmada kazandıkları başarılara bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Atletizm Federasyonumuz tarafından İstanbul’da düzenlenen Balkan Internatıonal U18 Indoor Athletıc Match Şampiyonasına katılan Vanlı sporcumuz Nevin İnce, 800 metre genç kızlar kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. Başarısından dolayı sporcumuzu tebrik ediyorum. Başta il müdürümüz Nevzat İnanç’a, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü yöneticilerine ve emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Nevin İnce’nin İstanbul’da yapılan Balkan Internatıonal U18 Indoor Athletıc Match Şampiyonasında aldığı 800 metre genç kızlar kategorisindeki Balkan şampiyonluğu derecesi ile kendini bir kez daha ispatladığını söyleyerek, “Daha önce de büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandıran sporcumuz, şimdi ise Balkan Internatıonal U18 Indoor Athletıc Match Şampiyonasında genç kızlar kategorisinde Balkan şampiyonu olarak kariyerine bir başarı daha ekleyerek ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmiştir” ifadelerini kullandı.

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