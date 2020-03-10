Van Büyükşehir Belediyesinden bahar temizliği

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Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla beraber cadde ve sokaklarda bahar temizliği başlattı.

Van’da ağır geçen kış şartlarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında gece saatlerinde Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde genel temizlik yapılırken, kaldırımlar ise tazyikli su ile yıkandı. Çevrede toz, toprak ve insan sağlığına zararlı kalıntıların oluşmasını engellemeye yönelik yürütülen çalışmaların rutin olarak devam edeceği bildirildi.

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