PKK propagandası yapan bir kişi tutuklandı

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VAN, (DHA)VAN'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan ve jandarmanın operasyonuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü propogandası yapan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'PKK-KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan mahkemeye sevk edilen kişi tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-03-10 14:01:11



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