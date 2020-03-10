Tuşba’da ilk yardım eğitimi

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Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda verilen ilk yardım farkındalık eğitiminde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkez Müdürü Nurdan Kılavuz tarafından temel ilk yardım konularından oluşan eğitimde teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkez Müdürü Nurdan Kılavuz, “İlk yardımın hayatımızdaki önemi oldukça büyük ve yapılan doğru müdahalelerle birçok kişinin hayatı kurtulabiliyor. Yanlış uygulamalar, bilinçsizce yapılan müdahaleler yarardan çok zarar verirken, doğru müdahale ise halkın bilinçli eğitimleri ile anlam taşımaktadır” dedi.

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