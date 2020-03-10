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Van TSO’nun “A Sınıf” hizmet standardı bir kez daha tescillendi

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde Türk Loydu tarafından denetimleri yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası, 'A Sınıfı' oda statüsünü korudu.

Van TSO’nun “A Sınıf” hizmet standardı bir kez daha tescillendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde Türk Loydu tarafından denetimleri yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası, ‘A Sınıfı’ oda statüsünü korudu.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Akreditasyon İzleme Komitesi üyeleri Eren Görsel Görmen ve Necip Oflas, akreditasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Van TSO Yönetim Kurulu ve Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi Eren Görsel Görmen, “Van Ticaret ve Sanayi Odası, son yapılan denetimler neticesinde bugün Türkiye’nin sayılı ticaret ve sanayi odaları arasına girerek, her geçen gün hizmet standartlarını yükselttiğini ve uluslararası standartlarda hizmet üretme kapasitesine ulaşmış bir oda olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. 2016 yılında yapılan denetimler neticesinde ilk defa ‘A Sınıfı’ oda statüsünü kazanmıştık. Üç yıl aradan sonra yapılan denetimlerde, 13 ana başlık ve 103 alt başlık üzerinden denetlendik. Bu başlıklar arasında mevzuat, mali yönetim, insan kaynakları, üye ilişkileri, haberleşme, bilgi teknolojileri, politika ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu yer alıyor. Ayrıca son denetimlerde gördük ki A Sınıfı oda statüsünü korumak artık çok zor. Ancak biz zoru başararak, 65 puan üzerinden 61 puan aldık” dedi.
Akreditasyon sürecinin zorlu bir maraton olduğunu ifade eden Görmen, “Denetimlerde son 3 yıllık performansınız ve sunduğunuz hizmetlere bakılıyor. Van TSO olarak son 3 yıl içinde ortaya koyduğumuz tüm hedeflere iş planında yer verdiğimiz stratejilerle ulaştık. Tabi bu hedeflere ulaşırken paydaşlarımızın da büyük katkısı oldu. Süreç içerisinde iç ve dış paydaşlarımızla 50’nin üzerinde toplantı gerçekleştirdik. Sürecin her aşamasını kamuoyu ile paylaştık. Herkesin görüşünü önemsedik. Bugün ulaştığımız bu başarı ve gurur bu kentte yaşayan herkese aittir” ifadelerini kullandı.
Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van TSO Yönetim Kurulu ve Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi Necip Oflas da, “Çalışmalarımızın ve emeğimizin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Süreç içerisinde paydaşlarımızla birlikte hazırladığımız stratejik plan ile kentimizin sosyoekonomik gelişimine katkı sunacak hedefleri ortaya koyduk. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde hizmet kalitemizi sürekli üst seviyelere taşıma gayreti içerisinde olduk. Oda Başkanımız Necdet Takva, sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımlarda sürekli Türkiye’nin en iyi odalarından biri olduğumuzu ifade ediyordu. Bugün bu söylemin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Akreditasyonun çok önemli bir konu olduğunu belirten Necip Oflas, “Bunun da sınıflandırılması var. A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı odalar var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aşağı yukarı Türkiye’deki tüm oda ve borsaları bu sürece müdahil etti. Bizde üçüncü dönem akredite olan odalardan bir tanesiyiz. O dönem Türkiye’de ilk 50 odaborsa içindeydik. O zaman sınıflandırma yoktu. Sonrasında sayı artınca belli bir statüye oturttular ve zorlaştırdılar. Odaların kanunla belirlenmiş görevleri var. Ancak bunun dışında yapılan çalışmalara, hayata geçirilen projelere ve toplumsal meselelere karşı duyarlılığınıza da bakılıyor. Bugün Türkiye’deki tüm oda ve borsalar zaten yasa ile belirlenmiş görevlerini yerine getiriyor. Asıl konu az önce bahsettiğim gibi kente ve ülkeye kazandırdığınız vizyon ve katma değerdir. Bizde Van TSO olarak bunu başardık. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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