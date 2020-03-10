Van Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışanları yemekte bir araya geldi

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, büyükşehir belediyesinin kadın çalışanları ile yemekli toplantıda bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini sürdürüyor. Son olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından belediyede görev yapan kadın çalışanlar yemekte bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman’ın eşi İpek Türkman ve Başkale Kaymakamı Asıl Solak’ın eşi Esra Solak da katıldı.

Programda bir selamlama konuşması yapan Meral Bilmez, tüm kadınların gününü kutladı. Meral Bilmez, ‘‘Birilerinin bize bir gün bahşetmesine ihtiyacımız olmadığına inanıyorum. Bizler zaten Allah’ın bahşettiği üzere kıymetli varlıklarız. Van Büyükşehir Belediyemizde de sayımızın bu kadar fazla olması beni oldukça mutlu etti. Sizlere iş hayatında kolaylıklar diliyorum’’ dedi.

Konuşmasının ardından Bilmez, kadın çalışanlarla sohbet ederek günlerini kutladı.

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