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Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

İHA

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, ilçede eğitim gören lise öğrencisinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi.

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, ilçede eğitim gören lise öğrencisinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi.
Okul ziyaretleri kapsamında VanEt Lisesini ziyaret eden Kaymakam Sayar, burada bir araya geldiği öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. 11B sınıfı öğrencisi Şeyma Oruç, sohbet sırasında Kaymakam Sayar’a her zaman asker kıyafeti giyme hayali kurduğunu anlattı.
Öğrenciye kıyafet sözü veren Kaymakam Sayar, bir süre sonra kadın komutanlarla okulu ikinci kez ziyaret ederek Oruç'a sürpriz yaptı.
Komutanlarla 11B sınıfına giren Kaymakam Sayar, Oruç için getirdiği kıyafeti teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan Oruç, Kaymakam Sayar ve komutanlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Kadın astsubaylar, ziyaret sırasında öğrencilere askerlik mesleği hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Sayar'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muammer Tat, Jandarma Astsubay Üstçavuş Özde Uysal ve Jandarma Astsubay Çavuş Eda Ölmez eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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