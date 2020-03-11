Liseli Şeyma'nın asker kıyafeti giyme hayali gerçek oldu



Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van),(DHA) VAN'ın Gürpınar ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Oruç'un asker kıyafeti giyme hayalini Kaymakam Fatih Sayar gerçekleştirdi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar okul ziyaretleri kapsamında Van Et Lisesi´ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Sayar, talep ve sorunlarını da dinledi. Sohbet sırasında 11-B sınıfı öğrencisi Şeyma Oruç, Kaymakam Sayar'a asker kıyafeti giyme hayalini anlattı. Kaymakam Sayar, kadın komutanlarla okulu bir kez daha ziyaret ederek Şeyma´nın hayalini gerçekleştirdi. Kaymakam Sayar, Şeyma için getirdiği asker kıyafetini hediye etti. Bu sürpriz karşısında çok mutlu olan Oruç, Kaymakam Sayar'a ve kadın komutanlara teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2020-03-11 12:34:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.