Liseli Şeyma'nın asker kıyafeti giyme hayali gerçek oldu

Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van),(DHA) VAN'ın Gürpınar ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Oruç'un asker kıyafeti giyme hayalini Kaymakam Fatih Sayar gerçekleştirdi.
Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar okul ziyaretleri kapsamında Van Et Lisesi´ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Sayar, talep ve sorunlarını da dinledi. Sohbet sırasında 11-B sınıfı öğrencisi Şeyma Oruç, Kaymakam Sayar'a asker kıyafeti giyme hayalini anlattı. Kaymakam Sayar, kadın komutanlarla okulu bir kez daha ziyaret ederek Şeyma´nın hayalini gerçekleştirdi. Kaymakam Sayar, Şeyma için getirdiği asker kıyafetini hediye etti. Bu sürpriz karşısında çok mutlu olan Oruç, Kaymakam Sayar'a ve kadın komutanlara teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI
2020-03-11 12:34:26
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