Van'da sineklerle mücadele başladı



VAN, (DHA)-VAN Büyükşehir Belediyesi, karasinek ve sivrisinek gibi kent zararlılarıyla (vektör) mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsam larva üremesinin engellenmesi için özellikle sahiller, sazlık alanlar ve çöp konteynerleri doğaya zarar vermeyen kimyasallarla ilaçlandı.

Kışlık mücadelesini tamamlayan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasinekle kaynağında mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kent genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan sahil boyunda ilaçlama çalışmalarına başladı. Çalışma ile sazlık, gübrelik, süs havuzları ve çöp konteynerleri gibi alanlar ilaçlanacak. Kent merkezi ve 13 ilçede başlatılan mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Mart ayında başlatılan çalışmalar larva üremesinin engellenmesi açısından önem taşırken, ilaçlama çalışmamaları 4 mevsim yapılıyor.

Öte yandan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Kasım 2019 tarihinde yapılan toplantıda vektörle etkin mücadele için Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin yer aldığı bir kurul oluşturulmuştu.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-03-11 16:42:16



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