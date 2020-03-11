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Başkan Akman’dan İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. Yıl dönümü mesajı

İHA

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman’dan İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. Yıl dönümü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Akman, yayımladığı mesajında, milli mücadele tarihimizin destanı olan İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 99. yılını saygı, şükran ve minnetle andıklarını belirtti. ‘Korkma’ diye başlayan ve ‘Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal’ diyerek son noktayı koyan Mehmet Akif Ersoy’un, tarihin her döneminde birlik ve beraberlikten ödün vermediğini anlatan Başkan Akman, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazarken, Türk milletinin o günkü durumundan ziyade bugünkü durumunu ortaya koyduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Milletimizin; vatan ve millet sevgisini, hürriyet ve İstiklâl tutkusunu, başarma azim ve iradesini vurgulayan bu eser, mısralarla örülmüş bir al bayrak gibi gönüllerde dalgalanmaktadır” dedi.
Başkan Akman, henüz milli mücadelenin devam ettiği bir tarihte kaleme alınan bu mısraların, bir taraftan milletimizin inancını yükselterek zaferi müjdelediğini diğer taraftan ise milletimizin tüm dünyaya cesaretle haykırdığı bir bağımsızlık beyannamesi olduğunu anlattı. Başkan Akman, “Gönlü bayrak, millet, devlet ve iman aşkıyla dolu milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, dönemin işgalci güçlerine karşı vakur duruş sergileyen Anadolu’nun kahraman insanının ruhunu, mücadelesini, yerli ve millî ittifakını İstiklal Marşı ile tüm dünyaya haykırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!’ diyen Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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