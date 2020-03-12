Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinde Muş çevrelerinin yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 11, Muş’ta 10, Bitlis’te 9 ve Hakkâri’de 12 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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