Van'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Van'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen anma programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kur'anı Kerim tilaveti ile devam etti. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösteriminin ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 100 yıl önce Türk milletinin genci, yaşlısı, kadını, erkeği, doğulusu ve batılısının el ele vererek dünya tarihinde örnek olabilecek bir Kurtuluş Savaşı’nın verildiğini ifade ederek, Mehmet Akif Ersoy’un da o Kurtuluş Savaşı’nın en ön cephesinde insanları motive eden, insanları cepheden cepheye koşturan, inancını, umudunu diri tutmaya çalışan en öndeki insanlarından biri olduğunu söyledi. Birinci Dünya Savaşı’nın devamının hala bölgede yürütüldüğünü vurgulayan Bilmez, “Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Tunus’ta, Akdeniz’de yürütüldüğünü unutmamamız gerekiyor. Bugün ‘Türk askeri İdlip’te, Katar’da, Aden Körfezi’nde, Sudan’da ne geziyor’ diyenlerin 100 yıl öncesine bakması gerektiğine inanıyorum. O gün bu bölgeyi paramparça etmeye, ülkemizi kendi aralarında pay etmeye çalışanların o emellerinden vazgeçmediğini görmekteyiz. Onun için yüzyıl önce olduğu gibi yine birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. ‘Irak’a, Suriye’ye demokrasi, özgürlük getireceğiz’ diyenlerin Suriye ve Irak’ı ne hale getirdiğinin hepimiz şahidiyiz. Onun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız” dedi.

Turgut Özal Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şeyda Çakır Orbayı’nın günün anlam ve önemine dair konuşması ile süren program, şiirlerin okunması, daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve tiyatro gösterimi ile sona erdi.

Öte yandan, Van’ın ilçelerinde de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

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