Edremit'te koronavirüs 'fırsatçılarına' karşı denetimler artırıldı



VAN, (DHA) VAN'ın Edremit ilçesinde, Türkiye´de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bazı ürünlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler başladı.

Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde, fahiş fiyat artışları uygulanmasını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı. Çin'den birçok ülkeye yayılan koronavirüsten dolayı birçok market ve pazarlamacı; gıda ürünleri başta olmak üzere N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar ve dezenfektanları fahiş fiyatlarla satmamaları için denetlendi. Ekipler, fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimleri yaptı.

Edremitli vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimleri gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem uyguladı. Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili ilçe sakinlerine uyarılarda bulunan ekipler, bu tür durumlarla karşılaşılması durumunda yetkililere ihbarda bulunulması için uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-03-12 13:58:32



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