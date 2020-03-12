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Van’da 51. TÜBİTAK ödül töreni TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Van bölgesi hazırladığı 2 bin 296 projeyle birinci oldu"

İHA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması ödül töreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Van’da 51. TÜBİTAK ödül töreni TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Van bölgesi hazırladığı 2 bin 296 projeyle birinci oldu"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması ödül töreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Van YYÜ Mühendislik Fakültesinde 3 gündür devam eden ve birçok dalda 100 projenin izlenime sunulduğu 51. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması ödül töreni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleşti. Farklı illerden gelen öğrenciler; biyoloji, coğrafya, matematik, fizik, kimya, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanı gibi alanlarda derece elde etmek için yarıştı.
Dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Burada konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’de 12 bölgede eş zamanlı olarak ödül töreninin gerçekleştiğini söyledi. Ancak kendisinin Van’da olmak istediğini belirten Prof. Dr. Mandal, bu yıl en fazla proje başvurusunun yapıldığı bölgenin Van bölgesine bağlı illerden olduğunu ifade etti. Bin 205 projenin 3 gün boyunca 12 bölgede sergilendiğini dile getiren Mandal, “Bugünde bu bölgelerde ödül törenleri gerçekleştiriliyor. Türkiye geneli 15 bin 273 proje yapıldı. Van bölgesi hazırladığı 2 bin 296 projeyle birinci oldu. Nisan ayında ortaokul yarışmalarını da gerçekleştireceğiz. Orada da açık ara ile Van bölgesi Türkiye’nin yüzde 25’i Van bölgesindeki illerden geliyor. Bu gerçekten heyecan verici. Ülkemizin geleceği açısından doğudan yükselen yıldızını yürekten kutluyorum” dedi.

“Devlet kurumları çocuklarımızın elinden tutuyor”
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise devlet kurumlarının çocukların elinden tutmaya çalıştığını belirterek, “Kaybolan 200 yıllık bir geçmişimiz var. Onu telafi etmemiz gerekiyor. Bu yarışmalarla gençlerimiz yeteneklerini geliştirecekler. Artık dünyada bilgiden çok yetenek önemli. Bizim mutlaka gençlerimizin yeteneklerini geliştirmesi için eğitim sistemimizi ve enerjimizi bu alana kaydırmamız lazım. TÜBİTAK 50 yıldır gençlerimizi keşfetmeye çalışıyor. Gençlerimiz için bu alanda çalışma yapan TÜBİTAK Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Siz bizim yarınlarımızsınız. Hayal kurmaktan asla geri durmayın. Bizde inşallah size yardımcı olmak için yanınızda olacağız” diye konuştu.

Van’a "Deney Yap Atölyesi" müjdesi
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, lise projelerinde Van’ın bin 312 projeyle fark atarak başvuru sayısından Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Nisan ayında yapılacak olan ortaokul projelerinde Van’da 3 bin 900’den fazla proje başvurusunun yapıldığını kaydeden Şevli, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama İstanbul gibi bir ilde sadece 800 başvuru var. Öğrencilerimiz TÜBİTAK Başkanından Van’a bilim merkezi yapılmasını istiyor. Bunu Van ve bölgemiz fazlasıyla hak ediyor. Başkanımız sabah Van’a geldiğinde ilk olarak ilde ’Deney yap atölyesi’ kurulacağı müjdesini verdi. Biz Van olarak bilim merkezini istiyoruz. Bizim gençlerimiz çok zeki ve biz gençlerimizin yanında olacağız. Bölgemizdeki genç nüfusun bilim merkezine ihtiyacı var. Gençlerimizin özgüveni yüksek ve gençlerimizin elinden tutmamız gerekiyor. Milli teknoloji hamlesi ülkemizin geleceğidir. Biz üniversite olarak elimizden geleni yapacağız. Bu alanda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından tören, ödül takdiminin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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