Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinden günlük dezenfeksiyon işlemleri

Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi başta olmak üzere kentteki hastanelerde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı.

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüsü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görüldü. Korona virüsünün yanı sıra tüm enfeksiyon hastalıklarının önüne geçmek için çalışmalarını artıran Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, günlük dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, sadece korona virüsünün değil, tüm enfeksiyon hastalıklarına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Hastane genelinde ve özellikle de ortak kullanım alanlarında çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Başhekim İliklerden, “Sadece korona virüs değil, tüm enfeksiyon hastalıkları bulaş ile taşınır. Bu kapsamda Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak, bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede ortak kullanım alanları ağırlıklı olmak üzere Enfeksiyon Kontrol Komitemizin önerileriyle günlük dezenfeksiyon işlemleri yapmaktayız” dedi.

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