Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol takımı play-off’u garantiledi

Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı playoff’u garantileyerek 1. lig yolunda büyük adım attı.

Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi SK hentbol takımı ile 2626 berabere kaldı. Bu sonuçla playoff’u garantileyen Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol 1. lig yolunda büyük adım attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Takım Antrenörü Ferda Göktaşoğlu, “Hentbol 2. Ligin bitimine 1 hafta kala 1. lig yolunda playoff’a kalmayı garantiledik. Öncelikle bu yolda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hatay maçının zorlu geçeceğini biliyorduk ve ona göre hazırlıklarımızı sürdürdük. İlk yarısını 2 sayı ile önde kapattığımız maçın son saniyesinde yapılan bireysel hata ile 2626’lık skor ile berabere kaldık. Her şeye rağmen playoff’a kaldığımız için mutluyuz. Sezon başında belirlediğimiz hedefimizden birine ulaştık. Umarın yolun sonunda 1.lig sevincini de tekrardan Van’ımıza yaşatacağız. Şimdi önümüze bakma zamanı. Pazar günü evimizde oynayacağımız keyifli bir Van derbisi bizleri bekliyor. Rakibimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi SK ve playoff’a katılım sağlayacak olan tüm takımlara başarılar dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.