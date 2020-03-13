Milletvekili Arvas’tan Erciş’e okul ve pansiyon müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Yatılı Bölge Okulu yıkılarak aynı yerde yerine 24 derslikli yeni bir okul ve 200 kişi kapasiteli pansiyon inşa edileceğini söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “İlk olarak 1964 yılında eğitim ve öğretime açılan Erciş ve çevre ilçelere yarım asırdan fazla hizmet veren ve binlerce öğrenciye eğitim yuvası olmuş Erciş Yatılı Bölge Okulu, 2020 yılı sömestr tatiline kadar eğitim öğretimin önemli adreslerinden biri olmuştu. 56 yıl hizmet veren ve ilçemizin köklü okullarından olan Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu riskli görülmüş ve ağır hasarlı kabul edilerek yıkılmasına karar verilmişti. Nüfusu az olan ve okul bulunmayan yerleşim yerlerinde zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin yatılı olarak eğitim olanağı sağlayan, aynı zamanda okul çevresinde bulunan öğrencilere de gündüzlü eğitim imkanı veren Yatılı Bölge Okulu özellikle temel eğitim için çok önemlidir. Bu hassasiyetle ivedi olarak Erciş Yatılı Bölge okulumuzun yerine yenisinin yapılması konusunda yapılan çalışmalar sonuç verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Erciş Yatılı Bölge Okulu yıkılarak aynı yerde yerine 24 derslikli yeni bir okul ve 200 kişi kapasiteli pansiyon inşa edilecek. İlçemizin, ilimizin ve ülkemizin eğitimine katkı sağlayacağına inandığım bu yatırımın öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden ötürü Milli Eğitim Bakanımıza ve emek veren İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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