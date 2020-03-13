Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı yapıldı.

Diyanet İşler Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesini korona virüsü salgınına ayırdı. Van’da da Cuma hutbesinde temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarı yapılırken, camilerde ortak tespih değil şahsi tespih kullanılması da istendi. Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu camilerde "Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan korona korona virüsünün de inşallah şifası bulunacaktır" denilen hutbede şu uyarılar yer aldı:

"Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir. En hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah’ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan Korona virüsünün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resûli Ekrem’in buyurduğu gibi “Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir.” Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır” denildi.

Korona virüsünden korunmak için beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin vurgulandığı hutbede, “Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim. Sağlık, Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah’ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir" ifadelerine yer verildi.

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