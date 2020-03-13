Van Büyükşehir Belediyesi balık göçü için harekete geçti

Van Büyükşehir Belediyesi, İnci Kefali balığının üreme dönemi öncesinde tatlı su yataklarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin, derelerde suyun akışını sağlamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Van Gölü’ne akan derelerde temizlik çalışması yapıyor. Bu kapsamda Akköprü Deresi’nde su seviyesinin düştüğü ve tıkanıklığın yaşandığı köprü altları, mazgallar ile ızgaralarda iş makineleri eşliğinde başta evsel atıklar olmak üzere diğer katı atıklarda temizleniyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından olası taşkınlarının önüne geçmek ve endemik bir tür olan Van balığının göç yolculuğunu kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların, yağışlar başlamadan bitirileceği ifade edildi.

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