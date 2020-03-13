İlkokul öğrencileri çığ şehitleri için sergi açıp, anma programı düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlkokul öğrencileri çığ şehitleri için sergi açıp, anma programı düzenledi

DHA

İlkokul öğrencileri çığ şehitleri için sergi açıp, anma programı düzenledi


Hudayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN´ın Çatak ilçesi Ağaçlık İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan askerler için fotoğraf sergisi ve anma programı düzenlendi. Sergiye, şehit askerlerin siyah beyaz fotoğrafları asıldı. 
Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde 4-5 Şubat 2020'de ard arda yaşanan ve 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan çığ felaketinde yaşanan acılar halen tazeliğini koruyor. 1 itfaiye erinin halen çığ altında bulunduğu bölgede, çığ riskleri ve  yolun kapalı olması nedeniyle çalışma yapılamazken, Çatak ilçesinin Ağaçlık Mahalle'sinde bulunan İlkokulda şehit olan asker ve korucular için fotoğraf sergisi açılıp anma programı düzenlendi. Sergi ve anma programına, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Kayaboğaz Karakol Komutanı Murat Demir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Şube Müdürleri Şükriye Ersari, Hamdi İnan, güvenlik korucu başları ve öğretmenler katıldı.
Sergiye, şehit askerlerin siyah-beyaz fotoğrafları asılırken, cami imamı tarafından da dua okundu. Şehit askerlerin isimleri okunurken öğrenciler 'burada' diye seslenerek, anmada bulundu. Törene gelen askerler, öğrencilere üzerinde şehit askerlerin isimlerini yazılı olduğu künyeler hediye ederken, öğrenciler ise törene katılanlara karanfil dağıttı.  
Duygulu anların yaşandığı programada konuşan okul öğretmeni Vildan Gümüşçü, askerlerin asla unutulmayacağını söyledi. Gümüşçü, "Öğrencilerimizin vatan, millet, bayrak, şehitlik gibi kutsal kavramlarda, aynı milletimizde olduğu gibi en üst seviyede duyarlı olması memnuniyet vericidir. Şehitlerimizle ilgili program hazırlama isteğinin öğrencilerimizden gelmesi, tüm hazırlıkların öğrencilerimiz tarafından yapılması ve sunulması da programımıza bir başka anlam yüklemiştir. Kayaboğaz Karakolundaki komutanlarımız okulumuzu sürekli ziyaret ederlerdi. Şehit düşen komutanları yakından tanıyor olmak bizi daha derinden etkiledi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz "dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak Hudayi GÜMÜŞ
2020-03-13 14:30:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, ...
Başkale'de vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Başkale'de vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde ...
Başkan Akman'dan '14 mart tıp bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman'dan '14 mart tıp bayramı' mesajı
İtfaiye ekipleri sıkışan güvercini kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri sıkışan güvercini kurtardı
Öğrenciler memleketlerine gidiyor, dezenfekte çalışmaları sıklaştı
YEREL HABERLER Öğrenciler memleketlerine gidiyor, dezenfekte ...
Meteorolojiden çığ, sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı
Erciş Belediyesi’nde korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi’nde korona virüs tedbirleri
Van Büyükşehir Belediyesi balık göçü için harekete geçti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi balık göçü için harekete ...
Vanlı Hokeyciler Türkiye üçüncüsü oldular
YEREL HABERLER Vanlı Hokeyciler Türkiye üçüncüsü oldular
Van Büyükşehir Belediyesi ‘Fotomaraton’ düzenliyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ‘Fotomaraton’ düzenliyor
Başkan Vekili Aslan esnaflarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan esnaflarla bir araya geldi
Gürpınar’da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Gürpınar’da trafik kazası; 1 yaralı
Korona virüs fırsatçılarına göz açtırılmıyor Vanlı esnaf fahiş fiyattan dolayı maske ve dezenfektan bulundurmuyor
YEREL HABERLER Korona virüs fırsatçılarına göz açtırılmıyor Vanlı ...
Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı ...
Van Cumhuriyet Başsavcılığı korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Van Cumhuriyet Başsavcılığı korona virüs tedbirleri
(Görüntülü) Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu
Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı
YEREL HABERLER Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı
U-14 şampiyonu Van Altay eğitim spor oldu
YEREL HABERLER U-14 şampiyonu Van Altay eğitim spor oldu
(Görüntülü) Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele ...
Öğrencilerden Bahçesaray şehitleri için resim sergisi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Bahçesaray şehitleri için resim sergisi
Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi
Milletvekili Arvas’tan Erciş’e okul ve pansiyon müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas’tan Erciş’e okul ve pansiyon ...
Gürpınar’da korona virüs önlemleri artırıldı
YEREL HABERLER Gürpınar’da korona virüs önlemleri artırıldı
Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol takımı play-off’u garantiledi
YEREL HABERLER Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol takımı play-off’u ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X