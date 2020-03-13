Van Büyükşehir’den ‘Mutlu aile, mutlu gelecek’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik aile semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Edremit Kültür Merkezinde kadınlara yönelik bir seminer gerçekleştirildi. Davranış Bilimleri Uzmanı ve İstanbul Kadın Platformu Başkanı Şengül Yiğit’in sunumuyla düzenlenen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. ‘Mutlu aile ve mutlu gelecek’ konulu seminerde konuşan Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, aile ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken konular ve evlilikteki sorunları dile getirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren seminere, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın eşi Reyhan Karabağ İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman'ın eşi İpek Türkman ve çok sayıda kadın katıldı.

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