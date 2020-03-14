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PFDK ceza yağdırdı Başkan Yenitürk’e 15 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin 500 TL para cezası İdarecisi Mehmet Selim Öğünmez'e 40 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin TL para cezası Etimesgut Belediyespor’a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 bin 500 TL para cezası

İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk ile idareci idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'e muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 14 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK ceza yağdırdı Başkan Yenitürk’e 15 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin 500 TL para cezası İdarecisi Mehmet Selim Öğünmez'e 40 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin TL para cezası Etimesgut Belediyespor’a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 bin 500 TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk ile idareci idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'e muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 14 bin 500 lira para cezası verdi.
Van Spor FK, geçtiğimiz salı günü evinde Etimesgut Belediyespor ile oynadığı müsabakasında yaşananları değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibin yöneticilerine ceza verdi. Kurul, yaptığı toplantıda Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Van Spor FKEtimesgut Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, muhabire yönelik hakareti nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Van Spor FK idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'in, muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 40 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Etimesgut Belediyespor Kulübünün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Van Spor FKEtimesgut Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 bin 500 TL para cezasına çaptırılırken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Disiplin Kurulu’na sevk edilen gazeteci Orhan Olgun ise 15 gün süresi boyunca akreditesi iptal edilerek basın tribünlerine girişi yasağı getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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