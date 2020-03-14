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İkinci el otomobile bakan çok alan yok İkinci el açık oto pazarı en yoğun günlerini yaşıyor

İHA

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar da pazarlarda otomobillere yalnızca uzaktan bakmakla yetiniyor.

İkinci el otomobile bakan çok alan yok İkinci el açık oto pazarı en yoğun günlerini yaşıyor

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar da pazarlarda otomobillere yalnızca uzaktan bakmakla yetiniyor.
Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Açık Oto Pazarı’nda 2020 yılı sezonun en yoğun gününü yaşıyor. Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen pazar, son aylarda kuru kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar, alıcı bulamamaktan, alıcılar ise fiyatların pahalı olmasından yakındı. Araç satıcıları, internet üzerinden satışa çıkarılan araçların piyasayı ciddi bir şekilde etkilediğini öne sürerken, alıcı vatandaşlar ise ikinci el otomobillerin, sıfır araçlarla yarıştığına dikkat çekti.

“Sıfır araç almak daha mantıklı”
İHA muhabirine konuşan 8 yıllık açık oto pazarı işletmecilerinden Adem Zorlu, her kesimden insanın araç alıpsatma sektörüne yöneldiğini belirtti. İkinci el araç fiyatlarının haksız bir şekilde artmasından dolayı sıfır araç almanın daha mantıklı olduğunu ifade eden Zorlu, “Geçen yıl 100 bin lira olan bir araç, 180 bin lira civarında, 10 bin lira olan bir araç ise 3035 bin lira oldu. Alınan aracın tamamen sorgulanması gerekiyor. Dolayısıyla herkesten de araç alınmıyor. Bu süreçte sıfır araç almak daha mantıklıdır. Bu sektörde olmama rağmen ikinci el araç fiyatlarına karşıyım. Hatta burada ‘ikinci el araç alacağına, üzerine 5 lira koy sıfır araç al’ şeklinde espriler de yapılıyor” dedi.
Oto pazarında araçların satılmadığını dile getiren Ümit Türkmen isimli vatandaş ise internet üzerinde fahiş fiyatlar pazar satışını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Adem Zorlu isimli galerici de oto pazarındaki satıcıların araçlara 10 bin lira ek fiyat biçtiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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