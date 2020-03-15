Dr. Öğün: Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dr. Öğün: Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir

DHA

Dr. Öğün: Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)BİTLİS Belediyesi, koronavirüse karşı cadde ve sokaklarda yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarında Van Gölü´nün suyunu kullanıyor. Bölgede, göl suyunun virüse karşı etkili olup olmayacağı merak konusu olurken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdal Öğün, konuya ilişkin açıklama yaptı. Öğün, gölün suyunun sodalı ve pH değeri yüksek olduğunu belirterek, "Bu alkali pH virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir. Ama bu kesin ve net değildir. Üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Göl suyunun veya soda göllerinin virüslere karşı ne derece etkili olduğu ile ilgili bilimsel literatürde çok fazla bilgi yok" dedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Salgına karşı hem devlet kurumları, hem de belediyeler birçok önlem aldı. Uzmanlar salgından korunmak için kişisel temizliğin önemine vurgu yaparken, halk da yapılan açıklamalara göre önlem almaya devam ediyor. Maske ve eldiven kullanan vatandaşlar, çantalarından kolonya ve antibakteriyel dezenfektanları da eksik etmiyor. Halkın bu önlemlerinin yanı sıra belediyelerde kamuya açık olan ve kalabalık olan her alanı sürekli dezenfekte ediyor.
Dezenfeksiyon çalışması yapan Bitlis Belediyesi diğer illerden farklı olarak, temizlik için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunu kullanıyor. Van Gölü´nün suyu, itfaiye araçları ile taşınıyor. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, sokak ve caddeleri yıllardır bu şekilde temizlediklerini söyledi. Bitlis Belediyesi'nin bu uygulamasının ardından Van Gölü suyunun dezenfekte amacıyla kullanılıp, kullanılamayacağı bölgede merak konusu oldu. Van Gölü'nün birçok cilt hastalığına iyi geldiği ve şifa dağıttığı bilim insanlarınca açıklanırken, suyun virüse iyi gelip gelmeyeceği ile ilgili konuşan Van YYÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdal Öğün, Van Gölü'nde daha önce yaptıkları çalışmaların olduğunu ve suyunun koliform, patojen bakterileri sınırlayabildiğini, ancak bunun bir antibiyotik gibi düşünülmemesi gerektiğini anlattı.
'VAN GÖLÜ'NÜN SUYU, PATOJEN BAKTERİLERİ SINIRLIYOR'
Erdal Öğün göl suyunun alkali olmasının bu sınırlamada etkisinin olduğunu belirterek, "Bunun da göl suyunun alkali olması, pH'ının 9,65 ve 9,70 arasında olması bu etkiyi gösteriyor. Yani alkali pH, patojen bakterilerinin büyümesini çoğalmasını sınırlayan bir faktördür. Bunu arazi çalışmalarımızda da gördük. Üniversitemizin desteklemiş olduğu bir proje kapsamında gölden aldığımız örneklerden aldığımız analizler sonucunda hem fizikokimyasal özellikler hem de radyasyona dayalı bir kirlilik söz konusu mudur, değil midir, bir de mikrobiyolojik kalitesi yönünden göl suyunu inceledik. Yaptığımız çalışmalar sonunda şunu gördük. Van Gölü alkali yapısından dolayı patojen bakterileri sınırlar ve büyümesine engeller. Bunu deneysel olarak da yaptık" dedi.
'VİRÜSLERLE İLGİLİ BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA YOK'
Dr. Öğün, Van Gölü'nün koronavirüse karşı sınırlı olabileceğini, ancak bu konuda henüz bir çalışma yapılmadığını belirterek, şunları söyledi: 
"Virolog arkadaşlarla görüşmeler yaptık. Van Gölü'nün içindeki karbonat ve bikarbonat iyonları değil, ancak alkali pH'ı, 7'nin üzerinde pH değerleri, virüslerin çoğalmasında sınırlayıcı olabilir. Ama bunu kesin ve net olarak söyleyemeyiz. Dünya literatüründe virüslerle ilgili etkili antiseptiklerle ilgili yapılmış birtakım çalışmalar var. Her virüsün davranışı farklıdır. Yani bugün koronavirüsün bir tipiyle bu denemeyi yaparsınız, ancak yeni tip koronavirüs başka bir reaksiyon gösterebilir buna. Onun için bu virüs çalışmaları bakterilerle ilgili yapılan çalışmalar gibi çok kolay çalışmalar değildir. Bunu Türk bilim insanları elbette yapabilirler. Dünya literatüründe antiseptiklerle ilgili çalışmalar var. Şunu net olarak söyleyebilirim, bu alkali pH virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir. Ama bu kesin ve net değildir. Üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Göl suyunun veya soda göllerinin virüslere karşı ne derece etkili olduğu ile ilgili bilimsel literatürde çok fazla bilgi yok. Bununla ilgili bilim insanlarının üzerinde çalışılması gerekiyor"
'GÖL SUYUYLA SOKAKLAR TEMİZLENEBİLİR'
Bitlis Belediyesi'nin yaptığı çalışmanın da faydalı olabileceğini belirten Dr. Öğün, "Bunu çevrede uygulamak mümkündür ama okullarda, camilerde uygulamak mümkün olmayabilir. Ancak caddede sokakta faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama asfalta, parke taşlarına, yollara zarar verip vermeyeceği konusunda da bilgim yok bu konuda, uzmanları bilir" dedi.
Yazın göle girip, serinleyen vatandaşlar ise bazı cilt rahatsızlıklarından kurtulduklarını, göl suyunun şifalı olduğunu düşündüklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN
2020-03-15 09:36:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da '3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' devam ediyor
YEREL HABERLER Van'da '3. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' ...
Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir zabıtası korona virüs önlemlerini ...
(Görüntülü) İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (AKTÜEL-2 )
YEREL HABERLER (Görüntülü) İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi ...
Çaldıran’da “İş hayatında iletişim ve protokol kuralları" eğitimi
YEREL HABERLER Çaldıran’da “İş hayatında iletişim ve protokol ...
Van’da hasta ziyaret saatleri kısıtlandı
YEREL HABERLER Van’da hasta ziyaret saatleri kısıtlandı
Çataklı iş insanı öğrencilere giysi, okullara para yardımında bulundu
YEREL HABERLER Çataklı iş insanı öğrencilere giysi, okullara para ...
İkinci el otomobile bakan çok alan yok İkinci el açık oto pazarı en yoğun günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER İkinci el otomobile bakan çok alan yok İkinci el açık ...
(Görüntülü) İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (AKTÜEL)
YEREL HABERLER (Görüntülü) İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi ...
Lokman Hekim’den ‘şiddete dur de’ çağrısı
YEREL HABERLER Lokman Hekim’den ‘şiddete dur de’ çağrısı
İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu/ ...
Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına ...
(Görüntülü)  İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu (ARŞİV)
YEREL HABERLER (Görüntülü)  İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi ...
(Görüntülü) 2 AİLE DAHA İKNA YOLUYLA PKK'DAN AYRILAN EVLATLARINA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 AİLE DAHA İKNA YOLUYLA PKK'DAN AYRILAN ...
Teslim olan 2 PKK'lı aileriyle kavuştu
YEREL HABERLER Teslim olan 2 PKK'lı aileriyle kavuştu
Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
YEREL HABERLER Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına ...
Van Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki ...
Van’da 2 kadın terörist ikna sonucu teslim oldu
YEREL HABERLER Van’da 2 kadın terörist ikna sonucu teslim oldu
İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu
YEREL HABERLER İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu
Meteorolojiden çığ ve su baskınlarına yönelik uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ ve su baskınlarına yönelik uyarı
Çaldıran kırsalında 7 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Çaldıran kırsalında 7 kaçak göçmenin cesedine ...
(Görüntülü) Depremin hasara yol açtığı mahalellerde kerpiç ve taşlar üst üste yığılarak inşa edilmiş 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Depremin hasara yol açtığı mahalellerde ...
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladı
Van'da deprem hasarlı yapılar kerpiç ve taşlar üst üste yığılarak inşa edilmiş
YEREL HABERLER Van'da deprem hasarlı yapılar kerpiç ve taşlar üst ...
Van Devlet Tiyatrosu nisan ayı sonuna kadar perdelerini kapattı
YEREL HABERLER Van Devlet Tiyatrosu nisan ayı sonuna kadar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X