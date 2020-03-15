Üzerinde ‘ıslak havlu’ yazılı paketlerden zehir çıktı 'Zeyna'nın katıldığı aramada 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi

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Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda üzerinde ‘ıslak havlu’ yazılı paketlerde 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, 37 adet koli içerisinde dış yüzünde “ıslak havlu” yazılı 3’lü ve 2’li paketler içerisine zulalanmış 330 paket halinde toplam 187 kilo 660 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan B.E., H.Ç., R.Ş. ve M.A. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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