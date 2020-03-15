Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen Çığ alanında 3 gündür arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları Ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir´in cansız bedenine ulaştı. DHA-Gündem Türkiye-Van
2020-03-15 12:23:31
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