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DHA

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Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen Çığ alanında 3 gündür arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları Ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir´in cansız bedenine ulaştı. DHA-Gündem Türkiye-Van
2020-03-15 12:23:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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