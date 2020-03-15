Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı (2)



İTFAİYE ERİ TOPRAĞA VERİLDİ

VanBahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketinin yaşandığı bölgede karlar altında 39 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 çocuk babası Mehmetcan Daşdemir'in (28) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığına getirilen Daşdemir için burada cenaze namazı kılındı, ardından dualar edildi. Cenaze namazına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye personeli ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Daşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi İran ve eşi Leyla Daşdemir, Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Omuzlarda bir süre taşınan Daşdemir'in tabutu, Akköprü Aile Mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenazeye katılan Vali Bilmez, acılı aileye başsağlığı diledi. Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2020-03-15 16:56:31



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