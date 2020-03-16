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Ogansia’dan iş fırsatı

İHA

Ogansia’dan iş fırsatı

Türkiye ve dünyanın birçok yerinde adından söz ettiren Ogansia, işsizlere iş imkanı sunuyor.
Türkiye’nin birçok ilinde ve 30 ülkede katılımcılarına seçenek sunan Ogansia, işsizlere de iş imkanı sunuyor. Yaklaşık iki ay önce hizmete açılan ve insanların yoğun ilgi gösterdiği Ogansia, Van’da düzenlediği ilk semineriyle gençlere iş fırsatı sundu. Ogansia yetkililerinden Sadık Üçmez tarafından verilen seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seminer sonunda bir açıklamada bulunan Ogansia Van Şube Temsilcisi Tamer İnanlı, amaçlarının insanlara sağlıklı ürünler vermenin yanında onlara kazanç sağlamak olduğunu ifade etti. Kendilerinin de daha önce Ogansia ürünlerini kullandıklarını ve kullandıkça kazandıklarını dile getiren İnanlı, “İnsanlarımız bu sağlıklı ürünleri kullanacak, kullandıkça tavsiye edecek ve tavsiye ettikçe para kazanacak. Arkadaşlarına, akrabalarına, komşularına tavsiye ederek hem onların kazanmalarına vesile olacak hem de kendisi kazanacak. Burada herkes para kazanabilir. İster çalışsın ister çalışmasın. Bu iş herhangi bir sektörde çalışan birinin işini aksatmasına vesile olmadan para kazanmasını sağlayacak” dedi.
Bünyelerinde birçok sektörden insanların olduğunu belirten İnanlı, “Bünyemizde doktorlar, hakimler, avukatlar, hemşireler, ev hanımları başta olmak üzere birçok sektörden arkadaşlarımız var. Özellikle ev hanımları ve gençler için iyi bir gelir. Normal şartlarda çalışan biri üç bin TL’nin üzerinde para kazanabilir. Yarı zamanlı çalışan biri, kazandıkça ileriki süreçte tam zamanlı çalışmak istiyor. Bizde gençlerimize bu imkanı sunduk. İnşallah gençlerimiz Ogansia ile iş imkanına sahip olacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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